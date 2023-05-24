Мишустин встретился с Си Цзиньпином

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что межправительственные переговоры в Пекине сегодня и бизнес-форум в Шанхае накануне прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Глава правительства назвал главные задачи своего первого официального визита в Китай – организовать эффективную совместную работу по линии правительств России и Китая для оперативного исполнения решений и установить конструктивное взаимодействие с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщает в своем telegram-канале Правительство России.

Россия и Китай ведут работу по 79 совместным инвестиционным проектам на общую сумму более $165 млрд. Главы правительств России и Китая договорились проводить регулярные встречи, активизировать работу в том числе на уровне вице-премьеров и более 80 отраслевых рабочих групп. Следующая встреча глав правительств должна пройти в конце года.