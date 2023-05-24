Александр Моор вместе с Валентиной Матвиенко открыл выставку Тюменской области в Совете Федерации

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе со спикером верхней палаты Федерального собрания Валентиной Матвиенко открыл выставку Тюменской области в Совете Федерации. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рассказал Валентине Ивановне о том, почему экспозиция называется "Земля больших людей". Создавали историю Тюменской области и заложили основу сибирского характера наши великие предшественники. Среди них атаман Ермак, ученый Дмитрий Менделеев, геолог Фарман Салманов и многие другие. Символично, что их портреты с помощью нейросетей нарисовала молодежная креативная команда из Тюмени. Получилась прямая связь прошлого и настоящего. Наши предки не боялись идти вперед. И сегодня их дело продолжают современные герои — врачи, учителя, инженеры, строители, военные, работники культуры и искусства. Настоящие профессионалы в своих отраслях. В рамках выставки невозможно рассказать о всех достижениях региона. Но мы постарались сказать главное — мы гордимся тем, что на нашей земле во все времена живут Большие люди", - сообщил губернатор.

Добавим, что сегодня сенаторы Совета Федерации поддержали проект постановления "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области". Документ принят в первом чтении. На заседании 7 июня постановление примут в окончательном чтении.