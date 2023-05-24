Площадь 1905 года закроют на последнюю весеннюю ярмарку

В эти выходные на площади 1905 года пройдет последняя весенняя ярмарка в этом году. Соответственно, парковка будет закрыта 27 и 28 мая, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В этот раз ярмарка выходного дня сможет похвастаться огромным количеством сладостей: козинаки из тыквы и кедра, халва, щербет, рахат лукум, чак-чак с натуральным медом, фрукты и орехи в шоколаде и йогуртовой заливке со вкусами тыквы, черники и апельсина, а также мармелад и более 60 видов ягод.

Традиционные товары также будут. Среди них молочная и мясная продукция от местных производителей, фито чаи и травы, эфирные масла и мыло ручной работы, вязаные изделия, растения и саженцы.

Парковка будет закрыта с 00.00 пятницы 26 мая до 19.00 воскресенья 28 мая. Припарковать автотранспорт можно будет на примыкающих к площади улицах.