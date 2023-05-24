24 Мая 2023
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Фото: Накануне.ru

Лесной пожар возле Новоуральска удалось локализовать

Специалистам удалось локализовать лесной пожар возле закрытого города Новоуральск. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.
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Как рассказал он сегодня на своей странице в соцсети, накануне был установлен лесной пожар со стороны Октябрьской, примерно в одном километре от Объездного шоссе (31 квартал городских лесов). Площадь возгорания составила порядка 5 гектаров.

По данным мэра, на сегодняшний день пожар локализован. Вчера борьбу с возгоранием вели 25 огнеборцев и пять специалистов разных городских организаций, была задействована техника.

"Сейчас идет дымление, начинаются работы по окарауливанию лесного пожара с целью недопущения его распространения за пределы сформированной минерализованной полосы. В настоящее время угроза выхода отсутствует", - сообщил Тюменцев.

Напомним, сегодня на Средний Урал прибыл руководитель Рослесхоза Иван Советников, чтобы узнать об оперативной обстановке с лесными пожарами в регионе. Федеральный чиновник уже дал ряд поручений.

Теги: Новоуральск, пожар, лес


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