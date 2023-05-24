В Белгородской области уничтожено более 70 украинских боевиков - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал вторжение в Белгородскую область украинских военных.

"В ходе контртеррористической операции в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских боевиков", - заявил Шойгу.

"На террористические действия украинских боевиков, подобные атаке в Белгородской области, российские войска и в дальнейшем будут реагировать оперативно и предельно жестко", - добавил министр.

Он не прокомментировал 36 обстрелов Белгородской области, произошедшие в последние сутки, в том числе и уже после снятия в регионе режима КТО.

О множестве вопросов к Министерству обороны ранее заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на которого в итоге обрушилась значительная часть критики от перепуганных жителей региона. Также действия властей в условиях, когда "в Белгородскую область бессовестно заходит ДРГ", раскритиковал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. "Где гарантия, что она в Москву завтра не приедет? Но если она приедет на Рублевку, эта ДРГ, тогда хоть кто-то взбодрится. А пока, насколько я понимаю, на жителей Белгородской области многим [в элитах] глубоко наплевать?" — заявил Пригожин.