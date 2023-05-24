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Фото: Накануне.RU

Песков назвал важным для Кремля вопрос состояния "Троицы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что тема состояния иконы "Троица" является очень серьезной, и Кремль будет выяснять детали и разговаривать с экспертами.

На вопрос о том, было ли доложено о состоянии иконы до президентского указа о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви, Песков сообщил, что "таких заключений до этого не давалось", пишет РИА Новости.

Ранее искусствоведы высказывали опасения по поводу сохранности иконы в случае перемещения из Третьяковской галереи. В РПЦ сообщили, что решение о передаче иконы, находящейся в государственной собственности, Русской православной церкви принял президент Владимир Путин.

Теги: Дмитрий Песков, Андрей Рублев, "Троица", икона, РПЦ, Третьяковская галерея


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