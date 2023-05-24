24 Мая 2023
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Общество В бывшем СССР
Фото: t.me/zheltyeslivy

Помилованный Протасевич дал показания на свою бывшую девушку Софью Сапегу

Помилованный в Белоруссии бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал показания на свою экс-девушку Софью Сапегу. Baza сообщает, что на его показаниях в основном и строилось обвинение против Сапеги.
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Сейчас Протасевич на свободе, он остается в Белоруссии, а Сапегу могут экстрадировать в Россию, гражданкой которой она является. Будет ли она помилована в РФ – неизвестно.

Telegram-канал утверждает, что Протасевич обвинил Сапегу в полчении $5 тыс. за деанонимизацию белорусских силовиков. Якобы, в Вильнюсе она пробивала сотрудников силовых ведомств через сервис "Глаз Бога" и публиковала их данные.

Сапега и Протасевич были задержаны вместе в Минске в 2021 году. Девушку приговорили к шести годам колонии по семи различным статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы, но почти тут же освободили по помилованию. На судебном процессе он признал вину.

Теги: роман протасевич, софья сапега, помилование


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Ранее 22.05.2023 13:20 Мск В Белоруссии помилован экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич

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