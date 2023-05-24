Помилованный Протасевич дал показания на свою бывшую девушку Софью Сапегу

Помилованный в Белоруссии бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал показания на свою экс-девушку Софью Сапегу. Baza сообщает, что на его показаниях в основном и строилось обвинение против Сапеги.

Читайте также: В Белоруссии не видят препятствий для передачи Софьи Сапеги России

Сейчас Протасевич на свободе, он остается в Белоруссии, а Сапегу могут экстрадировать в Россию, гражданкой которой она является. Будет ли она помилована в РФ – неизвестно.

Telegram-канал утверждает, что Протасевич обвинил Сапегу в полчении $5 тыс. за деанонимизацию белорусских силовиков. Якобы, в Вильнюсе она пробивала сотрудников силовых ведомств через сервис "Глаз Бога" и публиковала их данные.

Сапега и Протасевич были задержаны вместе в Минске в 2021 году. Девушку приговорили к шести годам колонии по семи различным статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы, но почти тут же освободили по помилованию. На судебном процессе он признал вину.