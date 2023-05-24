Прокуратура добилась отмены оплаты проезда в Екатеринбурге картами только "избранных" банков

Компанию АО "Информационная сеть" ("И-Сеть"), владельца сервиса "Электронная карта города Екатеринбурга", предупредили о недопустимости ограничения граждан в оплате проезда картами "неугодных" банков. Только после вмешательства прокуратуры, клиенты любых банков смогли снова свободно ездить в общественном транспорте уральской столицы.

Напомним, что в апреле была временно приостановлена оплата через терминал по бесконтактным и виртуальным банковским картам ВТБ, "Альфа банк" и "Тинькофф". Приостановление связано с ограничениями, установленными у оператора – "И-Сеть". Причиной стало то, что 95% клиентов этих банков расплачиваются картами с нулевым балансом, однако терминал этого не отображает сразу, поскольку транзакции проходят с запозданием.

Однако прокуратура не посчитала это достаточно веской причиной и внесла руководителю "И-Сеть" представление.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства приостановление транзакций по данному основанию не предусмотрено. Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель), в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем, обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов", пояснили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры..

После вмешательства ведомства проведение транзакций восстановлено в полном объеме.