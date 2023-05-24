Белгородскую область за сутки обстреливали 36 раз – губернатор

Районы Белгородской области обстреливались за последние сутки 36 раз. Вечером во вторник в регионе был отменен режим КТО, но при этом атаки продолжились.

Больше всего досталось Шебекинскому району – его обстреляли 13 раз. "Под минометный обстрел попали поселок Первомайский и село Середа, было выпущено 10 снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Также были зафиксированы три атаки с беспилотников: один в Муроме и два были сбиты над поселком Маслова Пристань, пострадавших и разрушений нет", - рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский район попадал под обстрел восемь раз, сам Белгород был атакован беспилотником, который сбросил взрывное устройство на проезжую часть. Борисовский район обстреляли дважды, один раз обстреляли Волоконовский район, Грайворонский городской округ обстреляли девять раз. Краснояружский район три раза был атакован беспилотниками, три раза – Яковлевский городской округ.