24 Мая 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Предпринимательство задает нужный темп для развития региона" - Андрей Травников поблагодарил представителей МСП

Лучшие фермерские хозяйства, промышленные компании, социальные предприниматели представили продукцию на ярмарке-выставке региональных производителей «Новосибирь». Губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив обсудили с участниками действующие в регионе меры поддержки МСП и поздравили их с приближающимся Днём российского предпринимательства.

травников, ярмарка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Сегодня на ярмарке, которую по инициативе регионального отделения «Опоры России» и по поручению губернатора организовал областной минпромторг, широкий спектр товаров демонстрируют почти 60 участников. Это лучшие фермерские хозяйства региона – производители мясной, молочной продукции; промышленные компании, занимающиеся импортозамещением; предприниматели, которые решают социальные вопросы.

«На каждой ярмарке мы видим новые предприятия, которые появляются во всех направлениях экономики, производят важную продукцию. Это предпринимательство, которое задает нужный темп для развития региона», – сказал Андрей Травников.

травников, торговая палатка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области



Среди компаний, успешно занимающихся импортозамещением, Новосибирский завод светодиодных светильников. На его счету крупные проекты и в России, и в дружественных странах. В частности, завод осуществляет поставку промышленных светодиодных светильников для атомной электростанции «Руппур» (Индия). Компания «Вис Мед» – полтора года на рынке – производит лабораторный пластик и расходные материалы для лабораторий. Завод тактильного оборудования «Тифлотехника» выпускает тактильные указатели и мнемосхемы, поручни для маломобильных граждан, пандусы, подъемники. На ярмарке-выставке представлены консервы из кускового мяса, без добавления субродуктов, марки «Лесной обед» — их с 2019-го года производит компания Ордынского района «Зелёная поляна». В перечень продукции компании «Ты и я» входит всё для оснащения кабинетов логопедов, психологов, спортивных и оздоровительных центров: специальное оборудование, мебель для обучения и творчества, реабилитационные тренажёры для адаптивной физкультуры.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников поблагодарил представителей МСП за работу и подчеркнул: мощное предпринимательское сообщество помогает новосибирской экономике переживать любые катаклизмы.

«Недавно мы подводили итоги пяти лет реализации стратегии «Сибирское лидерство». И увидели, что практически всех показателей, за исключением одного, мы достигли. По всем отраслям, по всем основным показателям – ВРП, производительность, инвестиции – темпы выше среднероссийских и выше среднего по СФО. Почему это удалось, несмотря на все катаклизмы, вызовы, проблемы, с которыми за этот период мы сталкивались? Потому, что у нас такое мощное предпринимательство. Это объективные факты», – подчеркнул Андрей Травников.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор также акцентировал внимание представителей МСП на том, что накануне Дня предпринимательства важно не только поздравлять и благодарить друг друга, но и обсудить – что нужно сделать в реализации стратегии дополнительно, какие подходы учесть, чтобы она и в дальнейшем приносила результат.

зал, люди, конференция(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Уже дано поручение коллегам-министрам посмотреть на те инструменты поддержки, которые сегодня существуют, сделать предложения по донастройке. Второе – развитие внутренней кооперации. Нужно оценить, какая продукция внутри региона не производится, но востребована местными предприятиями, где нам стимулировать появление новых производств. Третье – развитие внутренней переработки. Требуется более глубокая переработка, добавленная стоимость. По крайней мере по этим направлениям хотелось бы получить обратную связь», – обратился к предпринимателям губернатор.

травников, ярмарка, техника(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

И первое мероприятие, по которому региональные власти рассчитывают получить обратную связь от бизнес-сообщества, – ярмарка-выставка «Новосибирь». Глава региона, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, подтвердил: ярмарка будет проводиться и в дальнейшем, а её формат, место проведения, списки участников, корректироваться с учётом отзывов предпринимателей.

Теги: мсп, андрей травников, ярмарка, новосибирь, предпринимательсоке сообщество, внутренняя кооперация


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