24 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

СМИ: жертва убийцы в Сургуте сам был фигурантом дела об убийстве и изнасиловании

Подозреваемый в убийстве в Сургуте объявлен в розыск. Это зять убийцы Овик М., сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свои источники.

По данным канала, убитый - бывший владелец заведения "Армянская шаурма". Кафе закрылось после найденных Роспотребнадзором нарушений. Нынешняя "Глав шаурма" числится за Лианой Зороглян. Предположительно, дочерью убитого мужчины. Издание сообщает, что конфликт случился из-за того, что отец забрал свою дочь из дома зятя, поскольку тот якобы бил ее и не занимался воспитанием ребенка.

Также по данным канала, после совершения убийства мужчина сжег мерседес, на котором скрылся с места преступления.

При этом, жертва преступника якобы ранее был фигурантом уголовного дела об изнасиловании и убийстве студентки. В 2007 году нашли убитой и изнасилованной студентку СурГУ Светлану Лукашонок. По версии следствия, сосед Светланы Артем П. встретился с ней в ночном клубе и предложил подвезти до дома, вызвав своего знакомого таксиста Мехака К. Следствие установило, что они по очереди изнасиловали девушку, а затем К. задушил ее. Изначально К. приговорили к 20 годам лишения свободы, но тот подал кассацию в Верховный суд и его оправдали. За решеткой остался только сосед убитой студентки П.

Между тем, подозреваемого в убийстве официально объявили в розыск. Приметы: на вид 40-45 лет, крупный широкий нос, коротко стриженая борода и усы, волосы на голове темные, в передней части редкие.

Если кто-то увидит подозреваемого или знает, где он находится — следователи просят сообщить по телефонам: 8(3462)76-13-12, 76-13-46. 8 (3467) 398-215, 398-216.

Теги: убийство, нож, Глав Шаурма


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