РПЦ не исключает возможности выставить список "Троицы" вместо оригинала в храме Христа Спасителя

В храм Христа Спасителя могут выставить список иконы "Троица" Андрея Рублева вместо оригинала, передает РИА Новости со ссылкой на члена патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина. По его словам, никто не хочет повреждения старинной иконы, отнесенной к национальным достояниям, а уж Церковь – тем более. Он указал, что РПЦ в курсе возможного ухудшения состояния иконы из-за перемещений. В ХХС в Москве могут выставить список авторства реставратора Василия Кирикова.

Не уточняется, может ли список быть выставлен и в Троице-Сергиевой лавре, куда оригинал иконы планировалось отправить на постоянное хранение после того, как он побудет в ХХС.

Ранее искусствоведы высказывали опасения по поводу сохранности иконы в случае перемещения из Третьяковской галереи.

В РПЦ сообщили, что решение о передаче иконы, находящейся в государственной собственности, Русской православной церкви принял президент Владимир Путин.