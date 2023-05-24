24 Мая 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

"Это издевательство над детьми". Симоньян высказалась против ЕГЭ

Ведущая и главред RT Маргарита Симоньян резко высказалась против ЕГЭ.

"ЕГЭ — это издевательство над народом России, над семьями России, над детьми России, над образованием России, а значит, и над будущим России", - сказала Симоньян в своей авторской программе.

О необходимости отмены ЕГЭ давно говорят многие политики и эксперты. Отменить ЕГЭ призывает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно допустил, что ЕГЭ может быть отменен, но это "требует очень серьезного обсуждения". Противники ЕГЭ возмущены тем, что, когда он вводился, никакого обсуждения не устраивалось. А обучение в школе превратилось в "натаскивание на ЕГЭ", к тому же во много с помощью репетиторов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не видит перспективы отмены в ближайшие десять лет ЕГЭ как формы экзамена.

Сегодня в России началась государственная итоговая аттестация для выпускников девятых классов, а 26 мая начнутся ЕГЭ для одиннадцатиклассников.

Теги: ЕГЭ, Маргарита Симоньян


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