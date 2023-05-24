Второй обвиняемый по делу о пожаре в Сосьве останется под стражей

Свердловский областной суд оставил под стражей второго обвиняемого по делу о крупном пожаре в поселке Сосьва.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, речь идет о Газанфаре Мамедове, который является сыном владельца сосьвинской лесопилки. Ранее сообщалось, что 29-летнему мужчине, осуществлявшему управленческие функции на местной пилораме, вменяют статью 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и часть 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В апреле Серовский районный суд заключил его под стражу до 26 июня 2023 года. Однако адвокат Мамедова подал апелляцию на арест.

"Заслушав доводы апелляционной жалобы и мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Серовского районного суда без изменений. Мамедов останется под стражей до 26 июня", - рассказали в облсуде.

Напомним, еще одним фигурантом дела о пожаре в Сосьве является 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО". Вячеслава Алексеева обвиняют по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). Его адвокаты также пытались обжаловать арест, но безуспешно.