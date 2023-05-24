24 Мая 2023
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Фото: РИА Победа РФ

На памятники Великой Отечественной будут наносить QR-коды

На памятники Великой Отечественной войны будут наносить QR-коды с информацией об объекте и исторических событиях. Такой законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой принят Госдумой во втором чтении.

Она отмечает, что в законе об объектах культурного наследия народов России постоянно говорится об их популяризации, но нигде в законодательстве это понятие не раскрывается, как нет и перечня мероприятий, способствующих популяризации памятников истории и культуры. Для подрастающего поколения нужно это делать через "цифру".

"Это позволит прикоснуться к живой истории тех событий, узнать подробности того, что происходило в конкретном селе или городе, на каждой пяди земли, спасенной и сохраненной для будущих поколений", - говорится в пояснительной записке.

Порядок нанесения QR-кодов и требования к содержанию определит Правительство.

Законопроект поддержан Минобороны, Минкультуры и Минюстом.

Теги: памятники, QR-коды


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