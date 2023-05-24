24 Мая 2023
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Экономика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Продлена отмена пошлин на экспорт товаров с Украины

Постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились продлить на год отмену пошлин на экспорт товаров с Украины.
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Послы ЕС, сообщает в Twitter шведское председательство в Совете ЕС, утвердили постановление, которое продлевает приостановку всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС, пишет ТАСС. Это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и сохранить экономику.

Напомним, в середине апреля 2023 г. выяснилось, что Польша откроет границу для транспорта с украинским зерном, но только для транзита. Экспортировать украинскую пшеницу в страну власти Польши запретили. Это связано с демпинговыми ценами украинского зерна: согласно решению Еврокомиссии оно не облагается пошлиной, поэтому стоит дешевле польского, из-за чего страдают местные фермеры.

Теги: Украина, экспорт, пошлина


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