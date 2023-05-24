24 Мая 2023
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Экономика Санкт-Петербург
Фото: Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Бывший следственный изолятор "Кресты" передан корпорации "ДОМ.РФ"

Здание одного из самых известных следственных изоляторов в стране – петербургских "Крестов" – передано в распоряжение корпорации "ДОМ.РФ". Госкомпания получила земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества, сообщили в управлении ФСИН по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что "ДОМ.РФ" выставит недвижимость на продажу. До сих пор комплекс находился в бессрочном пользовании у ФСИН.

"Кресты" находятся на земельном участке площадью 4,2 гектара. На них располагаются два здания СИЗО (в проекции они имеют форму крестов, откуда и появилось название).

При этом "ДОМ.РФ" получил не всю территорию, а только один из трех участков (площадью 3,9 гектара). Корпорации не стали передавать участок, на котором находятся несколько общежитий для надзирателей.

Не исключено, что часть зданий перед продажей будет снесена или реконструирована. 80% вырученных средств пойдут подведомственному ФСИН "Научно-производственному объединению уголовно-исполнительной системы".

Теги: кредсты, фсин, сизо, дом.рф


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