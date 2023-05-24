Выбран слоган фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Стал известен слоган Международного фестиваля университетского спорта, который этим летом состоится в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете турнира, голосование за лучший из них проходило в соцсетях. В итоге по результатам опросов из семи вариантов победу одержал "Екатеринбург на спорте!". Он и станет официальным слоганом мероприятия.

Напомним, изначально в Екатеринбурге должна была состояться Всемирная летняя Универсиада, однако впоследствии ее отменили. Вместо нее с 19 по 31 августа 2023 года пройдет Международный фестиваль университетского спорта с командами из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Недавно стало известно, как наградят призеров фестиваля в уральской столице.