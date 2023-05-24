В России появится новый день воинской славы - 12 мая

Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом дне воинской славы России 12 мая – Дне полного освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск в 1944 году.

Законопроект был внесен еще в 2019 году крымскими депутатами. Как говорится в пояснительной записке, Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров.

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что законопроект поддерживают профильные министерства и ведомства, исторические общества, Российская академия наук, комитеты по обороне обеих палат парламента.