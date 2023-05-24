Назначена дата рассмотрения апелляции на пожизненный приговор "пермскому стрелку"

Назначена дата рассмотрения апелляции на приговор "пермскому стрелку" Тимуру Бекмансурову, совершившему массовое убийство в пермском госуниверситете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде рассмотрит дело 27 июня. Судья — Дмитрий Ходак.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

К убийству Бекмансуров готовился заранее. Перед нападением он оставил записку в соцсетях, в ней стрелок утверждал, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как проходил врачей для получения лицензии. При этом он писал о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе". Экспертизой Бекмансуров был признан вменяемым.

Во время стрельбы обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. Бекмансурову присвоили третью группу инвалидности. Он пытается оспорить решение и получить вторую.

28 декабря прошлого года бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению за устроенное им нападение на людей на территории кампуса вуза и убийство шести человек.