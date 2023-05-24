24 Мая 2023
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Общество В России
Фото: sledcom.ru

Госдума приняла закон о предельных сроках предварительного расследования

Госдума приняла закон о предельных сроках предварительного расследования и прекращении уголовного преследования по истечении этого срока.

Сейчас УПК устанавливает запрет на прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает, но не закрепляет предельных сроков допустимого продолжения расследования. Это ставит подозреваемого или обвиняемого, срок давности уголовного преследования которого истек, в состояние неопределенности относительно его правового положения.

Согласно принятому закону, по истечении определенного срока, если следователи не передадут дело в суд или не прекратят его по другому основанию, они должны будут закрыть его в связи с непричастностью человека к преступлению. Также нельзя будет задержать человека, которого обвиняют или подозревают в преступлении, по которому истек срок давности преступления, исключая такие преступления, которые наказываются смертной казнью (на которую наложен мораторий) или пожизненным лишением свободы.

Для преступлений небольшой тяжести предельный срок составляет 2 месяца, средней тяжести - 3 месяца, тяжких и особо тяжких преступлений - 12 месяцев.

Теги: расследование, уголовное преследование


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