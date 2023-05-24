У 46% россиян есть кредит

У 46% россиян есть кредит. Это почти вдвое больше, чем в 2009 году (26%). Впрочем, пик закредитованности уже пройден – в 2017 году кредиты были у 58% соотечественников.

При этом с 2020 г. сократилась и доля тех, у кого в семье есть три кредита и более, в 2023 г. эти варианты отмечали минимальное число опрошенных (2020 г. — три кредита и более в общей сложности были в семьях 11% респондентов; в 2021 г. — 13%; 2022 г. — 12%; 2023 г. — 7%).

Чаще всего кредиты берут россияне в возрасте 25-44 лет, при этом за последние десять лет значительно выросла кредитная активность в возрастной группе 60+. Если десять лет назад россияне старше 60 лет имели кредиты в 2,2 раза реже, чем население в целом (31% среди всех опрошенных и 14% в группе 60+), то сегодня этот разрыв сократился до 1,6 раза (46% и 29% соответственно), это данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).