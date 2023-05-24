Екатеринбурженке, обвиняемой в убийстве двоих сыновей и дочки, продлили арест на 4 месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест местной жительнице Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Как сообщает пресс-служба суда, в СИЗО свердловчанка пробудет до 25 сентября.

Напомним, трагедия случилась в конце декабря прошлого года: по версии следствия, мать убила своих детей, посчитав, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в ее чад. Семья с тремя детьми жила в ЖК "Бажовский" и считалась благополучной.

Впоследствии женщина признала, что была в момент убийства под наркотиками. Суд отправил Петрову под арест, срок которого истекал 26 февраля, но позже продлил до 26 мая.

Ранее адвокат обвиняемой в детоубийстве екатеринбурженки заявил, что ей могли подливать наркотик. При этом муж женщины проходил по делу как свидетель.