24 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральский вуз запретил студентам приходить в "излишне открытой одежде"

Уральский государственный горный университет запретил своим студентам посещать здание вуза в Екатеринбурге в "излишне открытой одежде".

Как сообщается в официальной группе УГГУ в соцсети, в город пришла жара, поэтому университет решил напомнить студентам-горнякам о правилах внешнего вида.

"В чем нельзя ходить в учебное заведение? Излишне открытая одежда, оголяющая живот, спину, прозрачная, спортивная одежда, короткие шорты и юбки – все это не подходит для посещения университета", - говорится в сообщении вуза.

Объявление на здании УГГУ о соблюдении дресс-кода(2023)|Фото: пресс-служба Уральского государственного горного университета

На дверях Горного уже повесили соответствующее объявление. В университете отметили, что рассчитывают на понимание со стороны студентов. Что будет, если кто-то из них все же придет в неподобающей одежде, там не уточнили.

Напомним, накануне МЧС предупредило свердловчан об аномальной жаре в +35 градусов в ближайшие дни.

Теги: Горный, студенты, одежда, объявление


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