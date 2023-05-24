Уральский вуз запретил студентам приходить в "излишне открытой одежде"

Уральский государственный горный университет запретил своим студентам посещать здание вуза в Екатеринбурге в "излишне открытой одежде".

Как сообщается в официальной группе УГГУ в соцсети, в город пришла жара, поэтому университет решил напомнить студентам-горнякам о правилах внешнего вида.

"В чем нельзя ходить в учебное заведение? Излишне открытая одежда, оголяющая живот, спину, прозрачная, спортивная одежда, короткие шорты и юбки – все это не подходит для посещения университета", - говорится в сообщении вуза.

На дверях Горного уже повесили соответствующее объявление. В университете отметили, что рассчитывают на понимание со стороны студентов. Что будет, если кто-то из них все же придет в неподобающей одежде, там не уточнили.

Напомним, накануне МЧС предупредило свердловчан об аномальной жаре в +35 градусов в ближайшие дни.