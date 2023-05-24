США используют военную базу Эт-Танф для подготовки диверсий против России, - Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, выступая на международной встрече высоких представителей по безопасности, высказал мнение, что военная база США Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) для осуществления диверсий в регионах России.

Нарышкин обратил внимание, что США по-прежнему сохраняют свое незаконное военное присутствие на северо-востоке Сирии, по сути оккупируя часть суверенного государства, пишет ТАСС. Они, говорит глава СВР, продолжают оказывать на Дамаск санкционное давление, препятствующее восстановлению страны.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жители приграничных территорий начали возвращаться в свои дома.