24 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Уральские авиалинии" запускают прямой рейс из Екатеринбурга на Камчатку

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила прямой рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы запланированы на среду, пятницу и воскресенье. При этом дети смогут летать со скидкой 50%. Стоимость билета в обе стороны для взрослого составит от 29 тыс. рублей. Скидка предоставляется также пенсионерам и людям до 23 лет.

Для пассажиров, желающих улететь с Камчатки в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград или Махачкалу рейс также будет полезен. Первый полет запланирован на 24 мая.

Теги: Екатеринбург, Камчатка, прямой рейс, Уральские авиалинии


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