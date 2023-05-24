24 Мая 2023
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Происшествия Южный ФО
Фото: Накануне.RU

В Ростове-на-Дону сотруднику оборонного завода вменили шпионаж

Инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержали за, по версии ФСБ, государственную измену в форме шпионажа для Украины.

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о том, что задокументирована и пресечена противоправная деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в городе Ростов-на-Дону, пишет РИА Новости.

По версии спецслужбы, в феврале – апреле 2023 г. злоумышленник в переписке в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины "выполнял его задания".

Также он инициативно передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также средств противовоздушной обороны и личного состава ВС РФ, размещенных в Ростове-на-Дону.

Возбуждено уголовное дело о "государственной измене в форме шпионажа".

Теги: ФСБ РФ, Ростов-на-Дону, предприятие


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