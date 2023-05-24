В Сургуте зарезали мужчину на глазах множества свидетелей

В Сургуте мужчина зарезал человека, преступление было совершено возле шашлычной по ул. Проспект Мира, 22 на глазах свидетелей, передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы сняли убийство на камеру сотового телефона и опубликовали видеоролик в соцсетях.

На жутких кадрах, которые мы не можем опубликовать из соображений этичности, видно, как нападающий наносит несколько ударов ножом под крики: "не делай этого!" На припаркованном рядом автомобиле видно следы крови. Лужи крови после были видны и на асфальте, где лежал раненый.

После произошедшего убийца кинулся к очевидцам, но они успели захлопнуть двери кафе. Тогда тот сел в черный "Мерседес" и неспешно покинул место происшествия. Свидетели вызвали "скорую", первые минуты пострадавший был жив, но спасти его не удалось.

Сообщается, что убитому 59 лет, и он получил как минимум семь ножевых ранений. Из-за чего разгорелся смертельный конфликт, пока неизвестно. По факту убийства в Сургуте возбуждено уголовное дело. Подозреваемый объявлен в розыск.

Телеканал "Мегаполис" со ссылкой на сотрудников сообщает, что убили хозяина кафе "Глав Шаурма".