24 Мая 2023
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Экономика Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

В Красноярском крае подростки смогут работать там же, где и их родители

В Красноярском крае для развития преемственности и формирования трудового резерва запустили акцию "Хочу, как ты". Она позволяет школьникам устроиться на предприятия, где работают их родители. Всего в регионе в этом году планируется трудоустроить более 20 тыс. подростков.

По данным начальника отдела материальной поддержки безработных и специальных программ агентства труда и занятости населения Красноярского края Ирины Зубаревой, акцию начали для развития преемственности, формирования кадрового резерва со школьной скамьи, пишет ТАСС. Кроме этого, полагает она, "это такая профориентационная история". Уже 15 работодателей заявили об участии в акции. Всего в этом году в Красноярском крае планируют трудоустроить в период летней кампании более 20 тыс. подростков, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Расходы краевого бюджета составляет более 27 млн руб., уже работает более 1,5 тыс. ребят.

Отметим, ранее в России отмечен рост спроса на несовершеннолетних сотрудников. Число вакансий для россиян в возрасте 14-18 лет выросло на 63%. Молодых людей звать на собеседования стали на 75% чаще, говорят представители рекрутинговых компаниях. Несовершеннолетних берут на должности курьеров, промоутеров, аниматоров, массовки для телешоу, ассистентов в детских кружках и секциях, операторами кол-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками. Власти же со своей стороны ищут способы упростить трудоустройство молодых людей, исключив обязательное согласие органов опеки и попечительства. Также планируется снизить страховые взносы за таких работников. Напомним, Министерство труда России предложило снизить тарифы страховых взносов за работников младше 18 лет – до 7,6%, якобы это поспособствует трудоустройству подростков в летний период.

Теги: Красноярский край, сотрудники, дети, труд


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