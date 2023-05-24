24 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: депутат Максим Иванов

Школьники Новоуральска сплели 64 масксети для солдат СВО

Коллектив школы №54 занялся плетением маскировочных сетей для военнослужащих СВО. За день они успевают сплести 1,5 сетки, а за 1,5 месяца работы создали уже 64 штуки. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

ученики школы №54 плетут масксети для военных(2023)|Фото: депутат Максим Иванов

Масксети отправятся следующим гуманитарным грузом для солдат из 53, 54 полков и 55 бригады. Вместе с ними в посылке также будут личные посылки, стройматериалы, газ и оборудование.

В плетении сетей принимают участие как педагоги и сотрудники, так и учащиеся.

ученики школы №54 плетут масксети для военных(2023)|Фото: депутат Максим Иванов

"У станка всегда оживленно. Производительность высокая. В закупе материала и с нарезкой ткани на спецстанке помогает куратор по работе с волонтерами общественной организации помощи СВО "ВместеZаМир" Евгения Кузьмина. Такая вот кооперация", - написал Иванов.

Первую партию сетей в приемную депутата в Екатеринбурге доставили сегодня, а уже через несколько недель они отправятся военным.

Это не первый раз, когда обычные граждане желают помочь военным на передовой. В январе участники спецоперации получили 50 тыс. пельменей, которые для них лепили жители уральского поселка Басьяновский.

В Екатеринбурге также занялись изготовлением носилок. Производство организовано на базе театра "Шарманка". Руководитель театра Лариса Абашева вместе с волонтерами сами закупают материалы и шьют носилки двух видов – тканевые и по типу "авоськи" из собранных определенным способом строп.

Теги: масксети, школьники, Новоуральск, СВО


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