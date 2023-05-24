Крымский мост закрыт из-за учений на несколько часов – Аксенов

Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации", - написал он.

О проведении учений заранее не сообщалось.

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, повредивший автомобильную и железнодорожную дорогу, полностью транспортный переход не восстановлен до сих пор. Так, недавно стало известно, что пока движение грузовых автомобилей не будет открыто, хотя такие планы были.