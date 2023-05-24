24 Мая 2023
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Где деньги на тушение пожаров?

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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава Рослесхоза дал поручения по тушению лесных пожаров на Среднем Урале

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и руководитель Рослесхоза Иван Советников провели совещание по оперативной обстановке с лесными пожарами в регионе. Федеральный чиновник дал ряд поручений.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 13 крупных лесных пожаров. Несмотря на это, общее количество действующих возгораний не сильно уменьшилось. Сегодня ночью на Средний Урал прилетел глава Рослесхоза. Сообщалось, что он лично проверит, как идет тушение пожаров в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Куйвашев и Советников провели совещание. На нем было отмечено, что в ближайшее время глава региона встретится с арендаторами земельных участков. К тем, кто не участвует в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты меры – вплоть до отзыва участков.

Иван Советников(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, у федерального чиновника вызвал опасения прогноз погоды, из-за которого действующие пожары тушатся с трудом и появляются новые очаги. По словам Советникова, необходимо подключать резервы и дополнительную технику, потому что уже задействованных ресурсов недостаточно. Кроме этого, по данным канала, глава Россельхоза попросил обратить внимание на популярные "шашлычные" места в области.

Напомним, ранее губернатор Куйвашев заявлял, что виновниками лесных пожаров, охвативших регион, являются сами свердловчане.

Евгений Куйвашев(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Теги: Советников, Куйвашев, пожары, поручения


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