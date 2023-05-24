Красноярский сенатор Семенов освободил место в СовФеде для Александра Усса

Совет Федерации согласился досрочно прекратить полномочия сенатора от Красноярского края Валерия Семенова. Ранее он подал соответствующее заявление.

Ранее сообщалось, что Семенов вернется в край – будет работать вице-губернатором при новом главе региона. А прежний губернатор – Александр Усс – как раз займет место Семенова в СовФеде.

Усс подал в отставку 20 апреля, он заявил, что президент предложил ему работу "на федеральном уровне". Примечательно, что до этого Усс намекал, что не против продолжить работу в качестве губернатора и баллотироваться на новый срок.

Однако после скандала с уголовным преследованием сына Усса и его побегом в Россию Владимир Путин назначил врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.