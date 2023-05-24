24 Мая 2023
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.RU

На Эльбрусе более 80 человек ищут пропавших белорусских туристов

На Эльбрусе продолжается поисково-спасательная операция – ищут шестерых пропавших белорусских туристов. Накануне при восхождении с западной стороны они перестали выходить на связь.

"Для поиска туристов привлечена авиация МЧС России со спасателями Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на борту. Наземная группировка спасателей продолжает поиск с раннего утра. Всего привлечено более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили в пресс-службе министерства.

Теги: эльбрус, поиски, туристы, спасатели


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.05.2023 11:18 Мск На Эльбрусе ищут шестерых белорусских туристов

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