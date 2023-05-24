В Артемовске заработала российская полиция

В Артемовске (Бахмуте) начали работу сотрудники российской полиции. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники ведомства проверят, остаются ли гражданские в городе, уточнил он, пишет РИА Новости.

Напомним, 21 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Артемовска (украинское название – Бахмут) в ДНР.

"На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - говорится в заявлении ведомства.