24 Мая 2023
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Политика Крым
Фото: Накануне.ru

В Крыму сегодня национализируют квартиру Елены Зеленской

Крымский госсовет сегодня проведет очередную "сессию" национализации имущества "украинских олигархов", заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня у нас на сессию идет очередная партия имущества, крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и пр.", - заявил Аксенов.

"Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому "меджлису", а также квартира Елены Зеленской в Ялте", - добавил глава республики.

Теги: крым, имущество, квартира, ялта, елена зеленская, сергей аксенов, национализация


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