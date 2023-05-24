В Крыму сегодня национализируют квартиру Елены Зеленской

Крымский госсовет сегодня проведет очередную "сессию" национализации имущества "украинских олигархов", заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня у нас на сессию идет очередная партия имущества, крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и пр.", - заявил Аксенов.

"Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому "меджлису", а также квартира Елены Зеленской в Ялте", - добавил глава республики.