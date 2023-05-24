На крыше здания в центре Екатеринбурга появился необычный логотип

Ведущий застройщик Свердловской области "Атомстройкомплекс" разместил на крыше своего головного здания в центре Екатеринбурга необычный логотип.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, проект по экстенсивному озеленению выполнен в двух цветах: белом и зеленом, с использованием мха и декоративной крошки. Озеленение кровли позволяет улучшить экологическую ситуацию, снижает солнечную нагрузку на здание летоми уменьшает теплопотери зимой. Уникальность проекта "Атомстройкомплекса" заключается в размещении зеленой зоны на кровле уже эксплуатируемого здания без внесения конструктивных изменений. На крыше создается самостоятельная экосистема, которая существует при минимальном участии человека и практически не требует ухода.

"Зеленая кровля – одно из самых перспективных направлений "зеленого строительства", которое активно прививается в нашей стране. Уже приняты рекомендательные ГОСТы по озеленению крыши зданий, внедряются соответствующие национальные стандарты. Наш проект по экстенсивному озеленению без дополнительного укрепления кровли и переноса существующих инженерных сетей стал пионером не только для Екатеринбурга, но и для России. Этот опыт говорит о том, что озеленить можно любую существующую кровлю, а не только будущие проекты", - отметила заместитель директора по девелопменту компании "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова.

"Первые растения были высажены на крыше два года назад. Поскольку у проекта нет аналогов в нашей климатической зоне, оптимальные решения приходится искать на собственном опыте. Сейчас уже определились сортовые пристрастия кровли – растения, которые пережили несколько смен сезонов и выдержали воздушный поток от крышной вентиляции. Дополнительно укрепили почву, логотип сформировали в формате гравийного ковра", - рассказал кандидат биологических наук и куратор проекта Алексей Овсянников.

Пока застройщик не готов использовать проект как серийный, но полученный экспертный опыт уже применяется на практике. При благоустройстве террасы на кровле дома "Свобода Residence" экстенсивное озеленение использовали как декоративный прием. Этот проект в 2022 году получил серебряный диплом "Green roof challenge" в номинации "Общественные пространства".