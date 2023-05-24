24 Мая 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Киев настаивает на сохранении транзита российских углеводородов - WP

Несмотря на военный конфликт с Россией и связанные с ним потери, Украина по-прежнему допускает транзит российских углеводородов через свою территорию, эти нефть и газ идут в Европу и приносят Киеву и Москве доход. Эта странная ситуация иллюстрирует, как трудно сегодняшним заклятым врагам разорвать отношения, пишет Washington Post.

При этом высокопоставленные украинские чиновники требуют, чтобы их западные партнеры отказывались от российских углеводородов. Одновременно Украина настаивает на том, чтобы транзит сохранялся. В Киеве заверяют, что это дает определенные рычаги воздействия на Кремль и, например, транспортная инфраструктура защищает часть территории от возможных ударов.

Издание объясняет логику Киева так: Украина не может отказаться от денег, которые платит Россия за транзит, а европейские потребители пока не могут отказаться от российских нефти и газа.

Источнники WP в Вашингтоне утверждают, что потенциальное недовольство европейцев и украинцев от возможного прекращения транзита Киевом преувеличивается.

Теги: киев, транзит, украина, нефть, газ, газопровод


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