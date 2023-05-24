В Тюменской области с мэрии взыскали компенсацию за нападение бездомной собаки на ребенка

Администрация Голышмановского городского округа выплатит 10 тысяч рублей мальчику, которого покусала бездомная собака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

12-летнего мальчика, который в феврале текущего года гулял по улице с друзьями, покусала бездомная собака за кисть правой руки. Мать мальчика обратилась в прокуратуру, чтобы защитить права своего ребенка.

С администрации взыскали компенсацию морального вреда. По решению суда ребенку выплатят 10 тыс. руб.