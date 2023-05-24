Дверь пришлось вскрывать болгаркой. Волонтеры забрали собаку у стримера-живодера из Нижнего Тагила

Волонтеры Нижнего Тагила все же смогли забрать собаку у стримера-живодера, который избивал питомца кулаками в прямом эфире. Об этом на своей станице рассказала один из волонтеров Олеся Вебер.

По ее словам, для того, чтобы забрать четвероногого у нерадивого хозяина, пришлось вскрывать дверь в квартиру болгаркой. На место выезжали сотрудники МЧС и участковый. Вскрытие продолжалось около 8 часов. Сейчас с собакой все хорошо.

Напомним, видео распространилось в соцсетях накануне. На нем блогер избивает пса кулаками по шее и голове, после чего обнимает и снова избивает. Зрители трансляции просят отпустить животное и прекратить издевательства. При этом сама собака довольно крупной пароды, но даже не скалится на хозяина и терпит избиение.

После этого к стримеру обратился депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов, призвав отдать пса волонтерам и озвучив прогноз жизни живодера, прославившегося на весь регион.