24 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Екатеринбургского педофила отправили за решетку на 16 лет

В Екатеринбурге вынесли приговор за преступление сексуального характера в отношении двоих детей. Педофила надолго отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в конце января этого года в квадрате улиц Свердлова – Азина в уральской столице. 60-летний мужчина зашел за малолетними в подъезд, где и совершил свое противоправное деяние.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, подозреваемый был задержан по приметам сотрудниками отдела полиции №11 Железнодорожного района уже на следующий день после преступления.

"Полицейские выявили его в ходе патрулирования на одной из улиц вблизи железнодорожного вокзала. Установлено, что фигурант зарегистрирован в другом городе, ранее мужчина был судим. В Екатеринбурге задержанный вел бродяжнический образ жизни", - отметили в ведомстве.

Суд вынес извращенцу свой приговор: 16 лет лишения свободы. Отбывать срок педофил будет в исправительной колонии строгого режима.

Теги: суд, педофил, приговор, СК, полиция, Екатеринбург


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