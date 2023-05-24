24 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Пермском крае мужчина признан виновным в убийстве двух женщин 

В Пермском крае мужчина признан виновным в убийстве двух женщин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Обвинительный вердикт был вынесен коллегией присяжных заседателей в отношении жителя Пермского района. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, з, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление). На основании вердикта присяжных заседателей он признан виновным.

Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года, он решил совершить убийство сожительницы умершего брата, которая являлась законной наследницей имущества по завещанию, с целью отчуждения имущества брата в пользу родственницы и дальнейшего получения в свою собственность.

Он пришел в дом, расположенный в деревне Кеты, где находилась сожительница его брата и ее подруга. Выстрелил в обеих женщин, а после "колюще-режущим предметом, нанес удары в жизненно-важные органы потерпевших". От полученных травм обе женщины скончались.

Преступник с места происшествия скрылся.

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

Теги: убийство, приговор, колония


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