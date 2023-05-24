Девять человек остаются в больнице после атаки на Белгородскую область

Девять человек остаются в больницах после атаки на Белгородскую область. Трое из них в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал о восстановительных работах после вторжения украинской диверсионной группы.

"Идет восстановление электрических сетей, которые пострадали во время захода диверсионно-разведывательной группы. Все работы по восстановлению электроснабжения в Грайворонском округе должны быть завершены до 15-16 часов сегодняшнего дня. После этого восстановится водоснабжение и сотовая связь", - пообещал Гладков в своем Telegram-канале.

Больше 550 человек из приграничного Грайворонского округа находятся в эвакуационных пунктах в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе. "Надеюсь, что как только силовики завершат зачистку территории и разрешат, вы сможете вернуться в свои дома. Общий подсчет ущерба за последние дни в Грайворонском округе не завершен, потому что, по-хорошему, только сегодня начнем обход подомовой территории. Вчера еще было небезопасно", - обратился глава региона к эвакуированным.

Также Гладков упомянул о сельскохозяйственных работах: "[Аграрии] Работают в очень тяжелых условиях: и обстрелы, и минирования, уходят в поля в касках и бронежилетах – мужественные люди, справляются со своими задачами, за что очень благодарен им".