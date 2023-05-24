24 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

МЧС: ни один свердловский пляж не прошел проверку

На сегодняшний день ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, с начала мая на водоемах Среднего Урала утонули пять человек, в том числе один ребенок. Все они погибли в местах, не предназначенных для купания. В этой связи сотрудники МЧС усиливают патрулирование прибрежных территорий.

Профилактические группы проводят предупредительные беседы с отдыхающими на берегах и раздают памятки о правилах безопасного поведения на водоемах. Специалисты рекомендуют быть внимательными не только к своему поведению у воды, но и наблюдать за происходящим вокруг, чтобы своевременно оказать помощь.

В ведомстве призывают свердловчан строго соблюдать правила безопасного поведения на природе. Как отметили в МЧС, патрулирование водоемов в целях предупреждения трагедий продолжится в ежедневном режиме.

Теги: пляжи, проверки, спасатели, МЧС


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