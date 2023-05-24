Ночь в Белгородской области: горит газопровод, часть районов обесточена

Губернатор Белгородской области оценил прошедшую ночь как "не совсем спокойную". ВСУ продолжали атаковать регион беспилотниками. По словам Вячеслава Гладкова, большую часть средства ПВО сбили, но прорвавшиеся дроны навели беспорядок.

Повреждения есть в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах: легковые машины, частные дома, административные здания. Пострадавших нет.

"В Грайворонском округе поврежден газопровод, идет небольшой пожар. Сейчас глава округа находится на месте, в течение суток будет все восстановлено. Причины: работают следственные органы – жду их доклада о причине данного возгорания. Отключены от газа Безымено и свинокомплекс", - пишет Гладков в своем Telegram-канале.