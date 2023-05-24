В свердловском поселке Заповедник нашли авиабоеприпас времен Великой Отечественной войны

В коттеджном поселке Заповедник Сысертского района был найден авиабоеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

На место оперативно выехала дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Взрывотехники обследовали боеприпас, установив, что на территории поселка находилась авиационная учебная бомба образца 1941 года. К счастью, снаряд не представлял опасности для окружающих.

Бомбу передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Аналогичную находку сотрудники территориального управления ведомства обследовали в этом же поселке на минувшей неделе.