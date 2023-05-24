24 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

В свердловском поселке Заповедник нашли авиабоеприпас времен Великой Отечественной войны

В коттеджном поселке Заповедник Сысертского района был найден авиабоеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

авиационный боеприпас, найденный в поселке Заповедник(2023)|Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

На место оперативно выехала дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Взрывотехники обследовали боеприпас, установив, что на территории поселка находилась авиационная учебная бомба образца 1941 года. К счастью, снаряд не представлял опасности для окружающих.

Бомбу передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Аналогичную находку сотрудники территориального управления ведомства обследовали в этом же поселке на минувшей неделе.

Теги: авиабоеприпас, Заповедник, поселок, Росгвардия


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