24 Мая 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уникальное полевое сооружение для бойцов СВО создали в Тюмени

Уникальные модули для размещения личного состава передадут в тюменское подразделение, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко. Во время рабочих командировок в зону проведения спецоперации он осматривал пункты временной дислокации бойцов, искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую. Главные преимущества тюменских модулей — легкий вес и простая установка. Четыре модуля помещаются в кузов одного грузового автомобиля.

"Одна из наших инициатив — создание модуля для размещения личного состава. Он рассчитан на троих человек. Аналогов в стране нет", - заявил Савченко.

Уникальное полевое сооружение для бойцов СВО(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Николай Савченко разработал чертежи, тестовый модуль создали буквально за несколько дней на Западносибирском машиностроительном заводе в Тюмени.

Преимущества тюменской разработки: конструкция здания позволяет вести наблюдение, на крыше установлена специальная защитная сетка от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри сооружения - люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня либо как запасной выход. Также есть место для хранения оружия и установки печки.

Уникальное полевое сооружение для бойцов СВО(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Модули можно устанавливать на поверхности, тогда по периметру сооружения укладываются мешки, ящики с землей. Также один из вариантов установки этих укреплений - погружение в уже имеющиеся траншеи. Важно: данные сооружения не предназначены для размещения непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Теги: модули для размещения личного состава, СВО, укрытие


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