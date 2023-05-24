24 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Уралец после расставания с девушкой отправился на море на сцепке поезда

На Среднем Урале задержали мужчину, ехавшего на сцепке поезда. Оказалось, что после расставания с девушкой он решил таким способом отправиться на море.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в дежурную часть линейного отдела на станции "Екатеринбург – Пассажирский" поступил сигнал, что на автосцепке между вагонами пассажирского поезда сообщением "Барнаул – Адлер" находится некий мужчина. По прибытии поезда на станцию Ревда сотрудники транспортной полиции задержали 28-летнего уроженца Пермского края, ехавшего на сцепке между первым и вторым вагонами состава.

Силовики быстро установили, что нарушитель (к слову, ранее судимый) залез на сцепку со станции "Екатеринбург – Пассажирский". Выяснилось, что последнее время он проживал в Екатеринбурге с девушкой, а после расставания решил отправиться отдохнуть на море. Однако денег у любителя путешествий не оказалось, поэтому он собрал рюкзак и залез на сцепку между вагонами поезда "Барнаул – Адлер".

В итоге уралец был снят с состава и доставлен в линейный пункт полиции на станции Дружинино, где на него оформили административный протокол. Мужчине назначен штраф в 2,5 тысячи рублей.

Теги: поезд, море, полиция


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