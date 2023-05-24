Япония не планирует вступать в НАТО – премьер-министр Кисида

Япония не планирует вступать в НАТО, также под вопросом пока находится открытие представительства альянса в Токио, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Ранее ряд СМИ сообщил, что ведутся переговоры об открытии в Японии представительства НАТО, что, в свою очередь, породило слухи о возможном расширении альянса. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что причиной возможного открытия представительства является российско-украинский конфликт, который подорвал стабильность в мире.

По словам Кисиды, окончательного решения по поводу открытия представительства еще нет.