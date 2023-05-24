Фельдшер из Краснотурьинска предстанет перед судом за взятки, подлог и мошенничество

В Краснотурьинске перед судом предстанет фельдшер прививочного кабинета поликлиники ГБУЗ Свердловской области "Краснотурьинская городская больница № 1". Медработник якобы брала взятки, совершала подлог, а также была задействована в мошенничестве. Подробнее Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2021 по май 2022 года фельдшер неоднократно принимала деньги за составление фиктивной медицинской документации, в которой лгала о прохождении пациентом вакцинации. Она также выполняла функции по оформлению и получению фиктивных сертификатов о профилактических прививках без фактического введения пациентам вакцин.

Более того, чтобы получать стимулирующие выплаты, фельдшер представила бухгалтерии больницы поддельные документы о вакцинации лиц, которые фактически не были привиты. За это медик получила выплаты в размере 2,3 тыс. рублей.

Уголовное дело уже направлено в Краснотурьинский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении взяткодателей материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.